Locatelli: “Noi siamo concentrati sul campo. I big match si decidono dai dettagli”

A Mediaset, prima della semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter, Manuel Locatelli ha parlato del momento dei bianconeri. «Chiaro che in queste partite c'è sempre equilibrio e i grandi match si risolvono con i dettagli. Noi dobbiamo pensare ad una questione di equilibrio e pensare di portare a casa la vittoria, questo è importante», ha affermato il calciatore.

«Stiamo pensando solo al campo, siamo pagati per questo e dobbiamo fare il massimo sul campo», ha poi aggiunto al momento della società juventina che ha avuto una penalizzazione di 15 punti nell'ambito del processo sportivo per le plusvalenze e aspetta ulteriori sentenze per i prossimi mesi sulla questione degli stipendi.