Verso la Juve: Dzeko indispensabile per Inzaghi. Edin quando vede bianconero spesso decisivo

Anche domenica sera, a Torino contro la Juventus, Simone Inzaghi in attacco si affiderà a Edin Dzeko al fianco di Lautaro. Il bosniaco, risparmiato per circa un'ora contro il Bayern Monaco, ha dato ampie garanzie in questo inizio di stagione e si candida a trascinare l'Inter nel derby d'Italia. Scrive il Corriere dello Sport:

"Evidentemente, toccherà ancora a lui affiancare Lautaro in attacco per tentare il blitz all’Allianz. Il tecnico nerazzurro lo ha preservato per un’ora contro il Bayern, anche perché era uscito ammaccato dal match con la Sampdoria. Nei quattro incroci dello scorso anno è stato sempre titolare. Il bosniaco ha segnato nel primo, l’andata in campionato, l’unico finito in parità. Gli altri si sono chiusi tutti con vittorie dell’Inter. Due delle quali hanno regalato a Edin i suoi primi trofei italiani: Supercoppa e Coppa Italia".