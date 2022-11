Grygera: “Ho un debole per Fagioli, può far gol all’Inter. Spero giochi Vlahovic”

Nella Juventus ha giocato con il suo celebre connazionale Pavel Nedved, ora vice presidente del club. Siete ancora in contatto?

«Certo, ci siamo sentiti anche qualche giorno fa. Pavel, oltre che una leggenda, è una bravissima persona e ha la Juventus nel cuore. Anche adesso che non gioca più, vorrebbe sempre vincere. E quando non succede, come in questo periodo, soffre tantissimo. Ma il calcio è così, ci sono i periodi vincenti e momenti più difficili. Lo sto capendo una volta di più anche io adesso che sono dirigente dello Zlin, il club in cui sono cresciuto da ragazzo».