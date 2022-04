Juve-Inter, momento di tensione a fine gara. “Volate parole grosse e animi accesi in fretta”

Al termine della sfida dello Stadium, ci sono stati degli screzi tra i giocatori dell'Inter e della Juventus al rientro negli spogliatoi

Al termine della sfida dello Stadium, ci sono stati degli screzi tra i giocatori dell'Inter e della Juventus al rientro negli spogliatoi. A riportarlo è il Corriere dello Sport: "Alla fine Handanovic e compagni hanno festeggiato in campo, sotto il settore dei loro tifosi, ma non è mancato qualche momento di tensione con i giocatori della Juventus, nell'area degli spogliatoi. Lì i protagonisti si sono incrociati: i bianconeri delusi dal risultato e dai fischi di Irrati, i nerazzurri felici per un'impresa allo Stadium che mancava da 10 anni. Sono volate parole grosse e gli animi si sono accesi in fretta: gli steward presenti hanno evitato che la situazione degenerasse e le squadre sono rientrate nei rispettivi spogliatoi", spiega il quotidiano. Oggi il Comunicato del Giudice Sportivo racconterà eventuali conseguenze disciplinari.