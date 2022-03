Juventus-Inter, dal 2020 e la prima gara a porte chiuse al sold out di domenica

Si chiude metaforicamente un ciclo: la sfida tra bianconeri e nerazzurri sarà la prima con la riapertura degli stadi al 100%

Andrà in scena domenica il derby d'Italia tra Juventus e Inter. Per certi versi si può dire che si chiude un ciclo: la sfida tra bianconeri e nerazzurri, nel marzo del 2020, fu la prima ad essere disputata a porte chiuse, con il Covid ormai alle porte e gli avvenimenti che tutti conosciamo, ma sarà anche la prima che verrà giocata con la capienza degli stadi nuovamente al 100%. Così scrive il Corriere dello Sport:

"Sold out. Sono queste le due parole da cui può provare a ripartire il calcio italiano dopo due anni e un mese dall'avvento del ciclone Covid. Era marzo 2020 quando la serie A si fermava, non prima di aver provato a resistere con quella 26ª giornata passata alla storia, un po’ all'insegna della resistenza e un po' della paura, tra sabato 29 febbraio e domenica 8 marzo un'anticipazione di quello che sarebbe stato il calcio nei due anni successivi con le prime partite a porte chiuse: a precedere il lockdown proprio Juventus-Inter dell'8 marzo, vinto 2-0 dai bianconeri in un'Allianz Stadium desolatamente deserto. Due anni dopo, il cerchio si chiude e si spera definitivamente. Dal 1° aprile ecco il ritorno degli stadi aperti al 100% della propria capienza, guarda caso il calendario di serie A ripropone anche uno Juventus-Inter da vivere con un copione e con dei protagonisti completamente differenti".