CdS – Juventus-Inter, le stelle stanno a guardare: Pogba e Lukaku ancora ai box

Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport di oggi: "E le stelle stanno a guardare. Ancora. Paul Pogba e Romelu Lukaku avevano catalizzato il mercato della scorsa estate, almeno la prima parte. Due grandi e clamorosi ritorni, due top player attorno ai quali costruire la nuova Juve e la nuova Inter. Invece, fin qui, non si sono mai visti. Per Pogba, la stagione deve ancora cominciare, è già storia la telenovela legata alla gestione del suo ginocchio destro, per lui ancora niente Juve e pure niente Mondiale. Qualche scampolo di Lukaku invece si è visto: gol al debutto a Lecce, l’infortunio alla terza contro la Lazio, poi il rientro (con gol) in Champions contro il Plzen e ancora uno spezzone con la Samp prima del nuovo stop muscolare. Ora Big Rom insegue con ansia il Mondiale. Ma Juve-Inter starà a guardarla. Come Pogba".