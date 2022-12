Juventus e la ‘Carta Ronaldo’: spunta una mail di Cherubini e 6,7 mln in ballo con Mendes

"Sulla «carta» di Ronaldo si potrebbe ormai girare una serie tv: l’ultimo particolare è una mail del ds juventino, Federico Cherubini, ad altri dirigenti del club, il 14 ottobre 2021, nella quale si parla di un imminente incontro con Jorge Mendes, l’agente del portoghese. Si discuterebbe anche di 6,7 milioni di euro in ballo con lo stesso procuratore. L’impressione (degli investigatori) è che l’appuntamento fosse per trovare una soluzione alle pendenze che CR7 vanta con la società (...). Perché un’altra copia dell’accordo ce l’avrebbe in mano anche CR7: firmata da un dirigente bianconero, probabilmente l’allora capo dell’area tecnica Fabio Paratici, ma non dalla stella portoghese. La soap opera Ronaldo è al centro anche di un’altra intercettazione del 6 settembre, tra l’ad Maurizio Arrivabene e il presidente Andrea Agnelli. Il primo spiega, in sintesi, lo stato della trattativa con il Manchester: «Abbiamo valutato bene tutti i numeri, anche perché ci sono i pregressi dei suoi stipendi maturati col Covid (...) stiamo definendo il meccanismo per fare la nostra controfferta allo United (...) la controfferta è lasciare il fisso e aumentare la parte dei bonus visto che i pregressi di Ronaldo (...) ci abbiam provato in tutti i modi con Jorge (Mendes, ndr) ma non riusciamo a toccargli gli stipendi». Insomma, nessun taglio, quei quattrini arretrati li pretendeva tutti. Ronaldo non avrebbe firmato la «carta» forse per non rischiare eventuali squalifiche, ma l’ha affidata ai suoi commercialisti, a garanzia del debito".