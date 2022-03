Juventus nel mirino della Finanza, nuove accuse: “A marzo del 2020 avrebbe…”

La Juventus finisce nuovamente nel mirino della Guardia di Finanza: gli aggiornamenti della Gazzetta dello Sport

La Juventus finisce nuovamente nel mirino della Guardia di Finanza. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il club bianconero avrebbe emesso fatture inesistenti e non solo. Scrive il quotidiano:

"Nuove perquisizioni e nuove accuse di falso in bilancio per la Juventus. Stavolta sotto la lente ci sono 4 mensilità non incassate dai giocatori durante la prima ondata di Covid. Secondo l’accusa la Juventus avrebbe concordato con i giocatori le riduzioni degli stipendi e contestualmente anche le integrazioni, inserendo però le seconde solo nel bilancio dell’anno successivo. Ieri la Guardia di Finanza ha eseguito nuove perquisizioni nell’ambito dell’inchiesta “Prisma”, che aveva portato all’iscrizione nel registro degli indagati Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Pratici e tre tra attuali ed ex manager dell’area finanza più l’avvocato Cesare Gabasio. L’accusa è di emissione di fatture per operazioni inesistenti e false comunicazioni".