Juventus, Paratici insulta l’arbitro: seconda volta di fila, altra multa e diffida

Nuova sanzione da parte del Giudice Sportivo nei confronti di Fabio Paratici: il direttore sportivo della Juventus ha ricevuto un’ammenda di 15.000 euro e in seguito diffidato “in quanto non autorizzato, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assumeva un atteggiamento minaccioso nei confroti del Direttore di gara e gli rivolgeva una critica irrispettosa“.

Per il dirigente bianconero si tratta della seconda sanzione consecutiva, dopo quella ricevuta al termine di Crotone-Juventus, quando “in quanto non autorizzato, al 43° del secondo tempo, stazionava in prossimità della panchina rivolgendo frasi irrispettose nei confronti degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale“. In questa circostanza l’ammenda economica fu di 10.000 euro.