EDICOLA TS – Juventus, piano Vlahovic: contropartite o acquisto in stile Chiesa

"Piano Vlahovic". E' questo il titolo della copertina dell'edizione della prima pagina di Tuttosport in edicola

"Piano Vlahovic". E' questo il titolo della copertina dell'edizione della prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 5 ottobre 2021. "Pronta la strategia della Juve per il bomber serbo che tentenna sul rinnovo con la Fiorentina. Due le ipotesi: acquisto in stile Chiesa oppure inserimento di contropartite tecniche". In taglio alto le parole di Donnarumma su Koulibaly e i possibili fischi di San Siro mentre di spalla si parla di Ibra e la festa per i 40 anni.