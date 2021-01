Juventus, McKennie e Chiesa ci saranno con l’Inter: out de Ligt. Cuadrado e Alex Sandro…

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto in casa Juventus in vista della sfida di domenica sera a San Siro contro l’Inter di Antonio Conte:

“… Se Paulo Dybala dovrà stare fermo almeno 15-20 giorni, gli esami strumentali svolti da Weston McKennie e Federico Chiesa hanno esclusi lesioni o complicazioni (…) domenica sera dovrebbero essere della partita contro l’Inter (…). Matthijs de Ligt sarà sicuramente escluso dalla partita con l’Inter essendo risultato positivo venerdì 8 gennaio. È corsa contro il tempo con le dita incrociate invece per Alex Sandro e Juan Cuadrado, positivi rispettivamente da lunedì 4 e martedì 5 gennaio, per loro il verdetto è atteso per venerdì: se fossero negativi, allora contro l’Inter ci saranno, almeno tra i convocati“.

(Fonte: Corriere dello Sport)