Le rivali / Juventus, recuperato Vlahovic: i suoi precedenti contro l’Inter

L'attaccante serbo scenderà regolarmente in campo dal primo minuto contro i nerazzurri: sarà lui il pericolo numero uno

"Il problema all'inguine, che gli ha fatto saltare le amichevoli della Serbia, è stato superato. Negli ultimi giorni, il bomber ha svolto un lavoro specifico e anche oggi è atteso alla Continassa per proseguire il lavoro personalizzato, nonostante il giorno di riposo concesso da Allegri. Non lascia nulla al caso, il ragazzo: c'è la delusione Champions da archiviare definitivamente; ci sono gli obiettivi da raggiungere, per poi ripartire in estate di corsa verso il primo Mondiale della carriera. Un passo alla volta, in ogni caso, e quindi testa, cuore e gambe per la sfida con l'Inter. Ai nerazzurri, Dusan ha segnato una sola volta in sette incroci; un gran gol, in verità, nel dicembre 2019, entrando dalla panchina, con un sinistro incrociato al termine di una progressione travolgente".