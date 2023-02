GdS – Juve, Elkann ha deciso: taglio di 70 mln ai costi. Via 5 giocatori: i nomi

La Juventus, in attesa degli sviluppi delle varie inchieste, è destinata a cambiare faccia in estate

Rivoluzione a parole ma anche nei fatti. La Juventus , in attesa degli sviluppi delle varie inchieste, è destinata a cambiare faccia in estate. Secondo La Gazzetta dello Sport, la linea tracciata da John Elkann è chiara: spazio ai giovani e netto taglio ai costi per un valore di circa 70 mln di euro.

"E ciò spiega perché non verranno prolungati i contratti di nomi eccellenti come quelli di Leandro Paredes, Adrien Rabiot, Angel Di Maria, Alex Sandro e Juan Cuadrado. Si chiude un’epoca, insomma. In qualche caso prevalgono le scelte tecniche, ma più in generale emerge una questione squisitamente economica", commenta la Rosea.