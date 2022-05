GdS – Danilo recuperato, Locatelli e McKennie ci provano: le scelte di Allegri verso Inter-Juve

Dopo il KO contro il Genoa, la Juventus si prepara alla finale di Coppa Italia contro l'Inter. Allegri spera di recuperare McKennie e Locatelli

Dopo il KO contro il Genoa, la Juventus si prepara alla finale di Coppa Italia contro l'Inter. Allegri spera di recuperare McKennie e Locatelli ma, secondo La Gazzetta dello Sport, i due centrocampisti difficilmente saranno titolari ma faranno di tutto per essere almeno in panchina. Anche Pellegrini è in dubbio mentre Danilo è al 100% e sarà in campo dall'inizio. In porta c'è Perin, mentre in difesa uno tra Bonucci, Chiellini e De Ligt sarà in panchina, con Danilo e Alex Sandro sulle fasce.