Juventus, nuovo sgarbo all’Inter: dopo Arthur, pronto l’assalto ad Emerson Palmieri

Le strade di Inter e Juventus continuano a incrociarsi: non solo sul campo, ma anche sul mercato. Sono tanti i giocatori nel mirino di entrambi i club, da Tonali a Chiesa, passando per il futuro di Icardi, da sempre nel mirino dei bianconeri. I piemontesi, dopo aver anticipato i rivali lo scorso inverno per Kulusevski ed essere entrati prepotentemente nella corsa ad Arthur, sarebbero pronti a fare un nuovo sgarbo ai vertici interisti: secondo Tutttosport, la Juventus sarebbe pronta ad accelerare per Emerson Palmieri, uno dei candidati principali a ricoprire il ruolo di esterno sinistro nello scacchiere tattico di Antonio Conte.

“Alex Sandro è un nome caldissimo visto che è un giocatore in grado di garantire una interessante plusvalenza a bilancio nonostante la crisi (il suo acquisto risale addirittura al 2015, dunque l’esborso è stato ampiamente ammortizzato): con il brasiliano, Fabio Paratici sta impostando una operazione con il Chelsea tesa a ottenere Emerson Palmieri“.