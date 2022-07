Juventus, Szczesny: “Bremer una bestia. E’ nostro dovere puntare allo scudetto”

Le parole del portiere polacco: "Campioni come Pogba e Di Maria, ma vale pure per Bremer, non arrivano qua per rifare un quarto posto. Arrivano per vincere i trofei"

«Beh, quando arrivano due giocatori come Di Maria e Pogba fa bene anche alla fiducia della squadra, perché campioni come loro due, ma vale pure per Bremer, non arrivano qua per rifare un quarto posto. Arrivano per vincere i trofei. Dopo il bilancio non buonissimo dell'anno scorso è nostro dovere puntare a vincere la Serie A».