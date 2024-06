Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, l'attuale allenatore del settore giovanile del Monaco, FrédéricBarilaro, ex tecnico di Khephren Thuram, ha parlato così dei fratelli francesi: "Lui, come gli altri fratelli, sono abituati a vivere come figli d'arte. Lilian era sempre lì accanto a loro, senza mettergli troppa pressione addosso. Posso dire che i Thuram si sono sviluppati per un livello alto, non è un caso che siano tutti degli ottimi professionisti".