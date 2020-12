Il Verona perde Kalinic: problema muscolare. Corriere di Verona: “Con l’Inter…”

Ivan Juric perde Nikola Kalinic. Secondo quanto riferisce Il Corriere di Verona, l’attaccante croato, già indisponibile contro la Fiorentina, potrebbe non farcela per la sfida contro l’Inter, in programma mercoledì prossimo al ‘Bentegodi’ alle 18:30.

Il quotidiano aggiunge: “A proposito di «Kale»: il suo 2020 sul campo rischia di essersi chiuso nella gara con il Sassuolo, il 25 novembre, nel momento in cui ha accusato quel problema muscolare che ancora adesso lo costringe a stare fuori. Salterà anche la partita da ex a Firenze e sarà dura che possa esserci mercoledì con l’Inter”.