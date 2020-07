Kallon: “L’Inter mi ha preso a 15 anni in circostanze curiose. Mi ero fermato…”

Ai microfoni di Tuttomercatoweb, Mohamed Kallon ricorda la sua esperienza con la maglia dell’Inter. L’ex giocatore svela come è approdato in nerazzurro: “L’Inter mi ha preso a 15 anni, peraltro in circostanze curiose. In verità io stavo andando in Germania a firmare per il Kaiserslautern. Mi ero fermato a Milano per due giorni e avevo chiesto al mio procuratore se mi poteva trovare una società che mi facesse allenare in questo breve periodo. E lui mi ha portato all’Inter. Mi hanno visto in allenamento e sono piaciuto. E da lì è partito tutto.

Anni splendidi, dove ho giocato con grandi campioni. Una grandissima squadra con una grandissima cultura. Era un’opportunità che ho cercato di sfruttare al meglio. Davanti avevo gente come Vieri e Ronaldo, campioni dentro e fuori dal campo. Ma quando c’è stata l’occasione io e Nicola Ventola abbiamo dato il massimo. È stata una grande soddisfazione per me vestire la maglia nerazzurra”.

(Tuttomercatoweb.com)