Kane: “Ho pensato tanto a Eriksen. Non vedo l’ora di giocare insieme a lui”

Le parole dell'attaccante della nazionale inglese dopo il match agli Europei. I due sono stati compagni al Tottenham

"È stata una grande gara contro un avversario difficile. Abbiamo avuto poche occasioni, ma tutti abbiamo offerto una buona prestazione. Si può e si deve migliorare, ma siamo soddisfatti per la vittoria; adesso non dobbiamo mollare la presa, la competizione sarà lunga. Ieri è stato difficile, quasi impossibile da guardare quanto successo ad Eriksen. Ho pensato a lui, alla sua famiglia, a tutto quello che abbiamo vissuto insieme. Gli auguro il meglio, non vedo l'ora di scendere in campo nuovamente insieme a lui".