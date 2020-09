Il sogno per il centrocampo dell’Inter rimane N’Golo Kanté. Il francese è l’obiettivo numero uno per il tecnico dei nerazzurri Conte, ma l’Inter deve prima cedere per poter presentare un’offerta al Chelsea. Ma non sarà facile convincere i Blues e soprattutto Lampard che continua a schierarlo titolare. Anche oggi nella gara di Premier League tra Chelsea e Liverpool, Kanté partirà dal 1′ nelle fila dei Blues.