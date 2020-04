Karagounis: “All’Inter ho vissuto momenti speciali. Vengo spesso in Italia e spero che…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Giorgios Karagounis parla della difficile situazione che sta affrontando l’Italia a causa dell’emergenza coronavirus: “Vengo spesso in Italia e spero che presto che possa essere superato e sconfitto il virus. La situazione è difficile in particolare nel vostro paese è stata fin dall’inizio grave, però mi auguro che tutto il mondo possa superare questa fase e che si possa tornare alla vita normale. I tifosi aspettano il campionato e la Champions ma ora preoccupiamoci della salute e che non ci sia più questo virus“. L’ex giocatore ricorda poi il suo periodo all’Inter: “Ho sempre tanti amici a Milano e ricordo con piacere quei due anni in cui vincemmo una Coppa Italia: ho vissuto molti momenti speciali. E’ sempre bello tornare a Milano“.

L’Inter di quest’anno l’ha seguita?

“Sì, mi è piaciuta, ha giocato quasi sempre buone partite e può ancora lottare per lo scudetto. Per adesso ha fatto un bel campionato”.

Stupito dalla coppia Lautaro-Lukaku?

“Hanno dimostrato di avere una bella intesa però tutta la squadra è andata bene e ha fatto un bel lavoro. In più deve giocare anche in Europa. Ma ora ripeto, ci sono cose più importanti da considerare e su cui concentrarsi”.

(tuttomercatoweb.com)