In Francia – L’ex Inter Karamoh aggredito e picchiato: due anni al colpevole

Il calciatore è stato picchiato perché stava frequentando una ragazza fidanzata. Il video dell'aggressione è stato anche pubblicato online

Eva A. Provenzano

Nei giorni scorsi in Francia è circolato un video con protagonista Yann Karamoh. Non era il video di un gol dell'ex Inter ma immagini in cui qualcuno lo stava accusando di averlo trovato insieme alla sua ragazza. E per questo è stato aggredito e picchiato. Il video pubblicato dallo stesso aggressore è diventato virale. Ma gli è costato una condanna a due anni di carcere "per aggressione e violenza, minacce con armi".

Una relazione ambigua quella tra l'aggressore e la ragazza che si trovava con Karamoh e come lei stesso ha ammesso in tribunale: "Ufficialmente non è il mio ragazzo".

"Aveva un coltello in una mano, mi picchiava con l'altra, era come stare in un'onda", ha testimoniato l'esterno sinistro. Il giocatore ha riportato fratture agli zigomi, mascella danneggiata e ha avuto anche problemi di vista oltre al trauma di quanto subito. Il giocatore di proprietà del Parma viene da un prestito in Turchia a Fatih Karagümrük e ha un contratto fino al 2023.

(Fonte: RMC - L'Equipe)