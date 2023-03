Terzo gol in campionato per Karamoh: il Torino batte il Bologna all’Olimpico

Grazie al terzo gol in campionato - il secondo consecutivo dopo quello alla Juventus - di Yann Karamoh, il Torino batte 1-0 il Bologna

Grazie al terzo gol in campionato - il secondo consecutivo dopo quello alla Juventus - di Yann Karamoh, il Torino batte 1-0 il Bologna nel posticipo del Monday night di Serie A. I granata scavalcano l'Udinese e agguantano la nona posizione con 34 punti, a -1 da Juventus e Bologna. Per i felsinei, dopo il successo sull'Inter, si tratta del KO numero 10 in campionato.