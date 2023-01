Karhan: “Skriniar? Il tempo dirà se ha fatto la mossa giusta. Inter e Psg sono top club”

Con molta probabilità Milan Skriniar rimarrà all'Inter fino al termine della stagione. Intervenuto ai microfoni di Sport24, Miroslav Karhan, ex nazionale slovacco, parla della situazione del suo connazionale: "Il tempo dirà se questa è la mossa giusta per Milan. Ora non oso dire se ha fatto bene o male. Ad ogni modo, di certo non lo definirei un passo indietro. Entrambe le squadre appartengono ai vertici d'Europa e non credo che il campionato francese sia peggiore di quello italiano".