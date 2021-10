Kathellen Sousa: “Campionato molto competitivo. Vittoria contro la Roma importante”

A pochi giorni dalla sfida con le bianconere, Kathellen Sousa ha parlato ai microfoni di Inter tv, raccontando l'emozione del ritorno in campo

MILANO- Dopo l'importante vittoria conquistata contro la Roma di mister Spugna, le nerazzurre proseguono la settimana di allenamenti in vista dell'impegno contro la Juventus. La gara valevole per la 7^ giornata del Campionato di Serie A Tim Vision si giocherà sabato 30 ottobre alle 14.30h allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni. A pochi giorni dalla sfida con le bianconere, Kathellen Sousa ha parlato ai microfoni di Inter tv, raccontando l'emozione del ritorno in campo dopo un lungo stop forzato per infortunio: "Tornare in campo per me è stato bello e importante, perchè mi sono di nuovo sentita viva dopo aver trascorso tanto tempo lontano dai campi da gioco. Vincere contro la Roma per noi è stato importante perchè venivamo da due risultati non positivi e poi questa vittoria è doppiamente importante a livello mentale in vista dell'impegno che ci aspetta questa settimana."