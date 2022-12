Roy Keane attacca i giocatori del Brasile: “È irrispettoso”. Raphinha e Tite rispondono

La vittoria del Brasile ha portato con sé alcune polemiche. Roy Keane ha criticato i balletti dei giocatori brasiliani a ogni gol, definendo questo comportamento irrispettoso. "Non posso credere a quello che vedo. Non ho mai visto così tanto ballare. È come guardare "Strictly Come Dancing" (uno spettacolo di danza sulla TV britannica, ndr). So che ha un punto di cultura, ma è davvero irrispettoso nei confronti del rivale. Segnano quattro gol e lo fanno in ognuno di essi. Il primo ballo o qualunque cosa facciano, bene. E poi il tecnico viene coinvolto. Non ne sono felice. Non penso che sia una buona cosa".

Raphinha si è fatto avanti per rispondere a queste critiche:"Il problema è a chi non piace, continueremo a farlo". Anche Tite ne ha parlato in una conferenza stampa. "Sono molto attento. Ci sono sempre i malpensanti che lo vedranno come una mancanza di rispetto. Non volevo che avesse altra interpretazione se non la gioia del gol, del risultato, della prestazione, ma non la mancanza di rispetto per il rivale o per Paulo Bento, che stimo molto".