Keane attacca duramente Sterling e Grealish: “Non puoi lasciare che un timido…”

L'ex giocatore del Manchester United ha attaccato duramente i due giocatori per aver lasciato calciare il giovane Saka

L'ex giocatore del Manchester United, Roy Keane , ha attaccato duramente Raheem Sterling e Jack Grealish per non aver tirato i rigori contro l'Italia e aver lasciato che il giovane Bukayo Saka si assumesse la responsabilità ci calciare quello decisivo.

"Se sei Sterling o Grealish non puoi semplicemente stare lì e lasciare che un ragazzo come Saka ti passi davanti. Non puoi. Non puoi lasciare che un timido diciannovenne ti preceda. Hanno molta più esperienza. Sterling ha vinto titoli. Deve alzarsi e tirare prima che lo faccia il ragazzino".