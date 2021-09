Balde: “Cagliari avventura importante, non potevo dire di no. Conosco bene la Serie A”

L'ex attaccante nerazzurro si presenta ai suoi nuovi tifosi

In casa Cagliari è il giorno di Keita Balde. L'ex attaccante dell'Inter si è presentato ai tifosi in un’intervista ai canali del Club rossoblu: "Inizia un’avventura importante per me, a livello personale e professionale. Mi ha convinto l’interessamento del presidente, da subito molto forte".