Keita: “Forza Cagliari! Pronto e carico, sto bene e non vedo l’ora di…”

Le prime dichiarazioni dell'attaccante senegalese, che ieri ha firmato il suo nuovo contratto con il Cagliari

Keita Balde da ieri è un nuovo giocatore del Cagliari. Accostato anche all’Inter, il classe 1995 ha scelto di ripartire dalla Sardegna dopo la risoluzione del contratto con il Monaco. Ecco le sue prime parole da giocatore del Cagliari, riportate da centotrentuno.com: “Sono pronto e carico per questa nuova avventura, sto bene e ho voglia di dare il massimo per questa maglia. Non vedo l’ora di incominciare e tornare in campo. Forza Cagliari”.