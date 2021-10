Serie A – Busio gela Mazzarri al 92′: Cagliari-Venezia finisce 1-1, sardi penultimi

Finisce 1-1 l'anticipo della settima giornata di Serie A tra Cagliari e Venezia: il gol in avvio di Keita illude i sardi

Finisce 1-1 l'anticipo della settima giornata di Serie A tra Cagliari e Venezia: il gol in avvio di Keita illude i sardi che, nel finale, subiscono l'assalto degli arancioneroverdi. Nei minuti di recupero segna Busio, con il gol dell'1-1 che regala un punto ai veneti che grazie al pareggio salgono a cinque punti in classifica. Delusione per il Cagliari che rinvia l'appuntamento con la prima vittoria e resta penultimo, con tre punti, davanti solo alla Salernitana.