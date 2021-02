Keita: “Gol alla Lazio dopo l’Inter? Io guardo me stesso. Riscatto? A fine stagione…”

Le parole dell'ex centravanti nerazzurro, oggi alla Samp: "Mi sento molto bene, sono contento: il duro lavoro e la pazienza pagano"

Intervenuto ai microfoni de Il Secolo XIX, Keita Balde, ex centravanti dell'Inter oggi alla Sampdoria, ha parlato così del suo momento: "Mi sento molto bene, sono contento: il duro lavoro e la pazienza pagano. Sono felice e contento, lavoro sereno, voglio sempre di più. Voglio continuare a dimostrare sul campo. Convincere la Samp a riscattarmi? Non devo convincere nessuno, devo fare il mio lavoro in campo: sono tranquillissimo, a fine stagione si parlerà di tutto. Gol alla Lazio dopo l'Inter? Io ogni partita guardo me stesso e la mia squadra: ora gioco alla Sampdoria e voglio vincere io.