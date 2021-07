Sky – Keita non è un priorità. L’Inter inserirà un attaccante solo in un caso

Ieri l'agente dell'attaccante di proprietà del Monaco era nella sede dell'Inter e ha parlato anche di un suo ritorno in nerazzurro

Nella giornata di ieri l'agente Pastorello era nella sede dell'Inter e, come dichiarato da lui stesso all'uscita dalla sede, ha parlato anche del ritorno di Keita in nerazzurro.

Secondo Sky Sport , Keita non è una delle prime mosse di mercato dei nerazzurri. Arriverà un attaccante solo nel caso in cui ci sarà una cessione nel reparto offensivo. Ad esempio con la cessione di Pinamonti si può pensare a Keita. La priorità è sempre l'esterno, con Bellerin in pole position dato che l'arsenal ha aperto al prestito con obbligo, ma non ancora con diritto di riscatto. Si parla anche di Nandez, col Cagliari ci sono tanti affari sul tavolo, come quelli di Dalbert e Nainggolan.