CdS – Inter, con Keita via uno tra Lautaro e Sanchez? Non proprio: lo scenario

I nerazzurri potrebbero riaccogliere l'attaccante senegalese, già a Milano nella stagione 2018/19: chi gli farà posto?

"Keita subito e Raspadori tra un anno. Il tutto, in attesa di capire cosa accadrà con Lautaro e Sanchez, ma anche con Pinamonti. [...] Keita, infatti, come Lautaro e Sanchez ha le caratteristiche per giocare assieme a Lukaku, non certo per essere un suo alter-ego. Anche se Inzaghi, in alcune occasioni, lo ha anche schierato come centravanti. Insomma, a logica, servirebbe che uno tra l'argentino e il cileno faccesse le valigie. Ed è tutto da capire se effettivamente accadrà, dato che l'Inter farà di tutto per trattenere il "Toro", a meno che non arrivino offerte irresistibili, oppure che il diretto interessato non manifesti il desiderio di andare via. In merito ad Alexis, invece, gli ostacoli per una sua partenza sono l'età (32 anni) e un contratto di altre due stagioni a 7 milioni. Inevitabilmente, insomma, qualsiasi scenario va messo in stand-by, in attesa delle prossime pieghe degli eventi".