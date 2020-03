Kempes: “Lautaro vive di gol, lui e Lukaku due mostri. Icardi? La vita extra-campo non…”

Ampia intervista concessa da Mario Kempes a La Gazzetta dello Sport. L’ex centrocampista ed allenatore argentino ha parlato di Juve-Inter e della sfida argentina tra Paulo Dybala e Lautaro Martinez:

«È un Clasico, anche se ormai si parla solo del virus… Sarò onesto, sarebbe meglio interrompere la Serie A. La gente fa parte di questo spettacolo: se sei costretto a usare le porte chiuse, snaturi il calcio stesso. Certo, in Italia giocano attaccanti eccezionali, molti argentini».

LAUTARO CONTRO DYBALA – «Sono molto diversi, ma è una bella sfida: Dybala è una gioia per i compagni, mentre il Toro lotta e cerca la porta. È fastidioso per chi lo marca ed è il primo a difendere. La sua strada è tracciata perché vive di gol. Ora è esploso con Lukaku: sembrano due mostri».

LAUTARO E DYBALA IN NAZIONALE – «Entrambi possono essere il futuro dell’Argentina e guidare il dopo-Messi. Non saranno mai i giocatori che vincono da soli un Mondiale alla Maradona ma, col giusto aiuto, possono fare anche loro un pezzo di storia».

ICARDI – «Posso dire solo che, anche per lui, come per tutti, vale solo il campo. La vita fuori non deve interessare nel giudizio: sono i gol il tribunale di Icardi. Come sapete benissimo in Italia, la mette sempre dentro e uno così serve ad ogni squadra. Anche alla Seleccion».