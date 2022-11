Kessie, la vera incongita sono gli strascichi Champions tra Inter e Barcellona

Torna con forza l'ipotesi di un ritorno a Milano di Franck Kessie, questa volta sulla sponda Inter del Naviglio. Il Corriere dello Sport sottolinea però un aspetto: "La vera incognita riguarda l'atteggiamento che potrebbe avere il Barcellona nei confronti dell'Inter. Non si tratta di questioni tecniche o economiche (fermo restando che ci sarebbe da trattare), ma il recente doppio incrocio in Champions ha lasciato degli strascichi. La squadra catalana, infatti, ritiene per la qualificazione dell'Inter agli ottavi sia stato determinante il rigore non assegnato a San Siro. In viale Liberazione non hanno gradito il tono di certe prese di posizione e potrebbe diventare complicato sedersi attorno ad un tavolo e fare come se nulla fosse. È anche vero, però, che il tempo aiuta a dimenticare…".