Sport – Kessie, inserimento della Juventus: la risposta del Barcellona. L’Inter…

Franck Kessie rimane uno dei calciatori più chiacchierati in ottica calciomercato: il centrocampista ivoriano, arrivato solamente la scorsa estate al Barcellona, non ha trovato lo spazio sperato, e potrebbe già decidere di cambiare aria. Su di lui c'è da tempo l'Inter, che potrebbe allacciare diversi discorsi con il club blaugrana , ma i nerazzurri non sono di certo gli unici che hanno mostrato interesse per l'ex Milan.

Su Kessie, secondo il quotidiano catalano Sport, ci sarebbero anche Tottenham e, soprattutto, Juventus: i bianconeri stanno per liberarsi di Paredes e vedono nell'ivoriano un elemento interessante per rinforzare la squadra. Nonostante tutto, l'investimento sarà minimo, meglio se con la formula dello scambio, cosa che l'Inter ha già fatto con Brozovic.

Il Barcellona non chiude a una cessione, ma dà priorità a un trasferimento a titolo definitivo per avere il denaro necessario per raggiungere i propri obiettivi, Gundogan in primis. Lo scambio verrebbe preso in considerazione solamente se venisse proposto un calciatore adatto alle idee di calcio di Xavi.