SM – Kessié-Inter? Due ostacoli che riducono i margini della trattativa

Il nome di Franck Kessié è tornato d'attualità in casa Inter negli ultimi giorni. Il morale del centrocampista ivoriano non è raggiante come al suo approdo in Spagna e per ritrovarsi potrebbe decidere di tornare in Italia. Ma dove? L'Inter potrebbe essere una soluzione, al netto di fattori che rendono in salita l'operazione (che i nerazzurri possono prendere in considerazione solo in prestito).