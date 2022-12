Sport – Kessie, l’Inter c’è. Ma a spuntarla può essere il Tottenham: ecco perchè

Nelle ultime settimane il nome di Franck Kessie è tornato con forza in orbita Inter: il centrocampista ivoriano, già accostato in passato ai nerazzurri, sta trovando poco spazio a Barcellona, e le voci di un suo trasferimento sono aumentate con l'avvicinarsi della finestra invernale di mercato. Secondo il quotidiano catalano Sport, il futuro del giocatore si deciderà ora, anche se tutto fa pensare che resterà in Spagna fino al termine della stagione dopo il vertice del suo agente con l'area sportiva del club blaugrana. L'intenzione dell'ex Milan è quella di giocarsi le sue carte fino a giugno, dopo di che si prenderà una decisione.