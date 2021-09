Kessie, il Psg allontana il Milan. La richiesta è di 8 milioni più bonus, guarda caso…

Il centrocampista del Milan è in scadenza di contratto a fine stagione e le trattative per il rinnovo del contratto sono in salita

Andrea Della Sala

Dopo aver perso a zero Donnarumma e Calhanoglu, in casa Milan c'è un altro caso spinoso da risolvere. Quello relativo a Kessie, in scadenza a fine stagione e da gennaio in grado di potersi accordare con un nuovo club.

"Il flirt con il Psg sta allontanando pericolosamente il Presidente dal Milan, il club con cui gioca dal 2017 e nel quale si sta valorizzando. A quasi 25 anni (li compirà a dicembre) il centrocampista ivoriano aspira a un salto di qualità complessivo: sia per le ambizioni tecniche che per i riscontri economici. Eppure non più tardi di due settimane fa il Milan gli ha proposto un rinnovo da 6,5 milioni netti a stagione per i prossimi 5 anni: una cifra che triplica lo stipendio attualmente percepito in rossonero e che lo proietterebbe in cima agli ingaggi del club, essendo di poco inferiore solo a quella garantita a Zlatan Ibrahimovic", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Kessie però ne vuole almeno 8, guarda caso gli stessi (più 2 di bonus) che gli possono assicurare i proprietari qatarioti del club francese. Del resto, Leonardo questa estate ha già rapito Gigio Donnarumma con una proposta simile. Tant’è vero che Maldini a Massara hanno gradualmente migliorato le loro offerte a Kessie dopo essere partiti da una base di 4 milioni di euro. Nel corso dei mesi i dirigenti milanisti hanno incontrato più volte George Atangana, rappresentante del giocatore. Tuttavia il dialogo è parso subito in salita, nonostante le affermazioni pubbliche dei protagonisti della trattativa. In via Aldo Rossi professano «serenità», ma è chiaro che ormai Kessie ha altro per la testa", aggiunge il quotidiano.