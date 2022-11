Inter-Kessie, matrimonio già sfiorato nel 2020: impostato uno scambio, Conte…

Il centrocampista ivoriano è stato accostato ai nerazzurri anche in passato, ai tempi in cui giocava al Milan

Non è una novità vedere il nome di Franck Kessie accostato all'Inter: il centrocampista ivoriano era dato nel mirino dei nerazzurri anche ai tempi in cui giocava al Milan. Lo ricorda il Corriere dello Sport: "Peraltro, l'ivoriano era già stato vicino a vestirsi di nerazzurro, quando, nel gennaio 2020, era stato messo in piedi lo scambio con Vecino. Kessie piaceva parecchio a Conte, ma poi l'affare sfumò. Ora si è aperta una nuova possibilità, ragionando, comunque, in vista della prossima stagione piuttosto che per l'ormai prossima finestra invernale".