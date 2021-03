Milan, Kessie: “Obiettivo CL. Ma siamo attaccati all’Inter e dobbiamo lottare”

Le parole del rossonero: "Dobbiamo alzare il livello per andare più forti, oggi non abbiamo fatto bene"

"Abbiamo cercato i tre punti, ne avevamo bisogno: sono due punti persi, dobbiamo alzare il livello per andare più forti, oggi non abbiamo fatto bene. Lo scudetto? Noi abbiamo l'obiettivo di andare in Champions, però siamo attaccati al primo posto e dobbiamo lottare fino alla fine". Così Franck Kessie, centrocampista del Milan, ai microfoni di DAZN dopo il pareggio interno per 1-1 contro l'Udinese.