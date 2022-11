Inter, Kessie vecchio pallino di Ausilio: il Milan disse no a 2 contropartite

L'Inter torna a pensare a Franck Kessie? Un'ipotesi circolata ieri e rilanciata oggi, un accostamento già visto in passato, come ricorda Tuttosport: "Il ds nerazzurro Piero Ausilio è sempre stato un grandissimo estimatore di Kessie tanto è vero che cercò di prenderlo anche quando Franck era un giocatore del Milan, ma senza riuscirci. In quel frangente, l'Inter propose prima Radja Nainggolan e poi Matias Vecino come pedine di scambio, ricevendo sempre il "no" da parte del Milan, che stava iniziando a rivalutare le prestazioni di Kessie, senza però poi arrivare al rinnovo del contratto.