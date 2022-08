Salta Kessie al Barça? Milan, Juve e Inter alla finestra: l’entourage smentisce ogni voce

L’ex centrocampista del Milan rischia di non poter essere tesserato per i problemi finanziari del Barcellona

L’ex centrocampista del Milan Kessie rischia di non poter essere tesserato per i problemi finanziari del Barcellona, così si ipotizza un suo ritorno in Serie A.

"Dal clamoroso ritorno al Milan a interessamenti di Inter e Juve per Kessie, anche se in realtà dall’entourage del giocatore filtrano smentite in merito. Il centrocampista vuole giocare col Barça (ha firmato quadriennale da 7 milioni annui più 2 di bonus) ed è convinto - come fatto filtrare dal presidente Laporta - che la questione sarà risolta”, spiega il Giornale.