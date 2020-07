Kharja: “Hakimi fantastico per Conte: con lui l’Inter può vincere lo Scudetto”

Houssine Kharja, ex centrocampista dell’Inter, ha commentato in esclusiva a TuttoMercatoWeb l’arrivo di Achraf Hakimi in nerazzurro: “È stato il giocatore rivelazione di quest’anno. L’Inter ha battuto concorrenza di grandi squadre e forse avrebbe fatto comodo anche al Real Madrid. Per il modulo di Conte è fantastico. Ha doti atletiche impressionati, una corsa incredibile. Caratteristiche che fanno la differenza. E quando parte non lo prendi più. L’Inter ha l’organico per vincere lo Scudetto, con Hakimi il prossimo anno può vincere il campionato”.