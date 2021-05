Khedira annuncia il ritiro: “Decisione giusta. Il momento in cui ho capito…”

A 34 anni Sami Khedira ha annunciato il ritiro dal calcio

A 34 anni Sami Khedira ha annunciato il ritiro dal calcio. Il centrocampista, campione del mondo 2014 con la Germania, era tornato in patria all’Hertha Berlino. Con la Juve in bianconero aveva vinto gli ultimi cinque scudetti.

"È un passo piuttosto difficile ma è la decisione giusta”, ha dichiarato Khedira in conferenza stampa. “Il momento in cui ho capito che non avrei più potuto giocare è stato di gran lunga il momento più amaro della mia carriera. Quindici anni di calcio professionistico hanno lasciato il segno”, ha dichiarato il centrocampista.