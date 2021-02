Milan, Kjaer: “Siamo stati in difficoltà nelle ultime partite, ma dobbiamo reagire”

Intervistato da Sky Sport, Simon Kjaer, difensore del Milan, ha confessato tutte le difficoltà accusate nelle ultime partite dai rossoneri

"Nelle ultime partite Non siamo riusciti a mettere in campo il nostro gioco al 100%, ma durante una stagione ci sono sempre periodi complicati. Dobbiamo reagire, la partita di Manchester in Europa League sarà una bella gara per tutti".