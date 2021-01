Kjaer snobba l’Inter? “Il Milan deve credere allo scudetto. Occhio alla Juve e al Napoli”

Sui canali ufficiali del club, Simon Kjaer ha parlato degli obiettivi del Milan. Parlando della corsa scudetto, il difensore non nomina mai l’Inter: “Penso che il Milan deve credere allo scudetto, con la mentalità giusta. Siamo primi. Il nostro obiettivo era prendere ogni partita come una finale e prepararla al massimo. La strada è ancora lunga e complicata, ma alcuni tifosi credono in questa possibilità. La Juve è sempre la Juve, ha grandi giocatori. Ma anche il Napoli. Come ho detto all’inizio, loro sono dietro e noi siamo primi, quindi dobbiamo pensare solo a noi. Oggi il campionato è più difficile, ma se facessimo il massimo, e con un po’ di fortuna… È importante prendere le partite una alla volta“.

(Sport Mediaset)