Klinsmann: “Conte ha avuto ragione con Lukaku. Un gran rapporto diventato successo”

L'ex attaccante dell'Inter in collegamento con Espn ha parlato del centravanti belga e del rapporto col tecnico Antonio Conte

"Ormai gli attaccanti non sono più solo quelli che buttano la palla dietro la linea, lo si vede con Lewandowski, Haaland e Lukaku. È importante poi le relazione tra gli attaccanti e i loro allenatori e questo lo si vede in particolare tra Conte e Lukaku. Lui ha voluto fortemente Lukaku a Milano e ha avuto ragione perché lo ha aiutato nei momenti difficili. A livello tecnico non è l'attaccante perfetto, ma è molto potente ed è sempre pericoloso in zona gol. Si come un bel rapporto si sia evoluto in un grande successo".