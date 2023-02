Klinsmann torna in panchina. L’ex attaccante dell’Inter guiderà la Corea del Sud

(Germania), 27 feb. (LaPresse) - L'ex Ct della Germania, Jurgen Klinsmann, sarà il nuovo allenatore della nazionale della Corea del Sud. Klinsmann, 58 anni, succede al portoghese Paulo Bento, che ha annunciato le sue dimissioni subito dopo aver perso agli ottavi di finale contro il Brasile durante l'ultima Coppa del Mondo in Qatar. Secondo la federcalcio coreana, Klinsmann inizierà a lavorare la prossima settimana e il suo contratto durerà fino a dopo la Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.